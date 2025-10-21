Dreams Jessica Chastain ricca innamorata di un immigrato irregolare

R oma, 21 ott. (askanews) – Racconta una storia d’amore che è anche una lotta di potere tra un immigrato irregolare messicano e una ricca filantropa americana interpretata da Jessica Chastain il nuovo film di Michel Franco “Dreams”, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Lui è un talentuoso ballerino interpretato da Isaac Hernàndez che sogna una nuova vita negli Stati Uniti. Lei appartiene all’alta società americana, lo sostiene e lo incoraggia, fino a quando questa relazione non altera il suo mondo perfetto. Il regista messicano ha girato “Dreams” due anni fa, quando negli Usa la “caccia” agli irregolari era già serrata. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - “Dreams”, Jessica Chastain ricca innamorata di un immigrato irregolare

