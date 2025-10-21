Dreams e Good Boy | amori tossici e genitori mostruosi nei drammi di Franco e Komasa

Toy boy che passione. Jessica Chastain come e “oltre il confine” di Nicole Kidman di Babygirl, perché il suo giovane amante è un avvenente immigrato messicano pronto a sfondare nel mondo della danza classica. Il racconto è quello di Dreams, nuovo film del talentuoso Michel Franco da Città del Messico, presentato fuori concorso in anteprima italiana alla 20ma F esta del Cinema di Roma dopo la premiere mondiale alla Berlinale dove concorreva. Al suo nono lungometraggio, Franco ritrova la diva americana già protagonista del precedente Memory (visto a Venezia nel 2023) e si avventura in una storia, da lui sceneggiata, che utilizza una coppia “impossibile” quale metafora del muro trumpiano fra Stati Uniti e Messico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

