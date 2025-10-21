Drammatico incidente sull' A21 a Piacenza morta una giovane e amata coppia reggina

Tanta tristezza e sgomento a Reggio Calabria e Taurianova per la morte di una giovane coppia reggina. Giovanni Speranza e Francesca Pizzi, archeologi, hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto sabato 19 ottobre lungo l’autostrada A21, nel tratto compreso tra Piacenza Ovest e Piacenza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

