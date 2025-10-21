Dramma della solitudine a Polla | Domenico trovato senza vita nella sua abitazione

Dramma della solitudine a Polla: un uomo di 63 anni è stato trovato privo di vita questa mattina nella sua abitazione, nel centro storico del Paese. L'uomo, Domenico Capuano, viveva da solo e da alcuni giorni non si vedeva in giro. Gli agenti della Polizia locale hanno allertato i vigili del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

