Dramma a Roma bambino di 11 anni si sporge dal balcone per salutare la sorellina e precipita nel vuoto | è gravissimo
Succede tutto all’improvviso, nel giro di pochi, drammatici istanti quando sono le 11.30 della mattina. Un momento come tanti, gesti fatti chissà quante volte, ma che oggi sono culminati in tragedia: quella che ha investito una famiglia residente in zona Tiburtina della capitale, dove un bambino di 11 anni, è precipitato nel vuoto dal terzo piano del balcone di casa. E ora il piccolo, soccorso tempestivamente dai sanitari del 118 che, dopo averne stabilizzato i parametri vitali, lo hanno portato in codice rosso all’ Ospedale pediatrico Bambino Gesù dove il piccolo, intubato, è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
