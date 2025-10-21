Dragon Ball | Star Comics celebra Toriyama con guide enciclopediche e art-book da collezione
A più di trent'anni dalla fine della serializzazione, Star Comics rilancia l'universo di Goku con pubblicazioni che non solo narrano, ma celebrano la tecnica e l'immaginazione pura di Toriyama. Per omaggiare l'eredità indelebile di Akira Toriyama, Star Comics lancia due guide ufficiali e un lussuoso Super Illustration Book. Uscite previste: 21 ottobre per i guide book e 28 ottobre per l'artbook. Le guide che celebrano le avventure di Goku Il cuore pulsante di questa iniziativa sono i due nuovi volumi-guida: Dragon Ball Landmark e Dragon Ball Forever, disponibili dal 21 ottobre in fumetteria, libreria e store online. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
