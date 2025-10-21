DRAGON BALL PER SEMPRE | Star Comics celebra l’immortale opera di Akira Toriyama con due guide book e un artbook imperdibili
Nella storia del manga, esiste un prima e un dopo Dragon Ball. L’opera di Akira Toriyama – che racconta la storia del piccolo Goku, un ragazzo con la coda da scimmia che parte all’avventura per cercare sette sfere magiche in grado di evocare un drago che esaudisce i desideri – ha contribuito a definire un genere, spianando la strada a opere di enorme successo come il celebre One Piece, e ispirando intere generazioni di artisti, dentro e fuori dal Giappone. Ma, soprattutto, ha lasciato un impatto profondo sulla cultura popolare in tutto il mondo, rendendo gli anime e i manga famosi anche in Occidente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
