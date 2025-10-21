Dove vedere la Champions League stasera in tv | orari partite martedì 21 ottobre canali streaming

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima parte della terza giornata della League Phase della Champions 2025-2026 è pronta ad andare in scena, con un menù ricco di partite che potrebbe regalare tantissime emozioni agli appassionati di calcio, dopo il fine settimana dedicato ai campionati nazionali. LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN-NAPOLI DALLE 21.00 LA DIRETTA LIVE DI UNION SG-INTER DALLE 21.00 Dalle 18.45 in poi si comincia, 9 partite in agenda. Occhi puntati, in particolare sulle gare delle italiane, entrambe alle 21.00: due sfide in trasferta, l’Inter volerà in Belgio per sfidare l’Union Saint-Gilloise mentre il Napoli sarà di scena in Olanda contro il PSV di Eindhoven. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere la champions league stasera in tv orari partite marted236 21 ottobre canali streaming

© Oasport.it - Dove vedere la Champions League stasera in tv: orari partite martedì 21 ottobre, canali, streaming

Scopri altri approfondimenti

vedere champions league staseraDove vedere la Champions League stasera in tv: orari partite 21 ottobre, canali, streaming - 2026 è pronta ad andare in scena, con un menù ricco di partite che potrebbe ... Come scrive oasport.it

vedere champions league staseraUnion Saint-Gilloise – Inter, stasera torna la Champions League: a che ore e dove vedere in streaming la partita - Ecco a che ore e dove seguirla in tv e in streaming ... Si legge su startupitalia.eu

vedere champions league staseraChampions League, dove vedere in tv Union Sg-Inter e Psv-Napoli - Martedì 21 ottobre in campo due italiane: l’Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vedere Champions League Stasera