Dove vedere la Champions League stasera in tv | orari partite martedì 21 ottobre canali streaming

La prima parte della terza giornata della League Phase della Champions 2025-2026 è pronta ad andare in scena, con un menù ricco di partite che potrebbe regalare tantissime emozioni agli appassionati di calcio, dopo il fine settimana dedicato ai campionati nazionali. LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN-NAPOLI DALLE 21.00 LA DIRETTA LIVE DI UNION SG-INTER DALLE 21.00 Dalle 18.45 in poi si comincia, 9 partite in agenda. Occhi puntati, in particolare sulle gare delle italiane, entrambe alle 21.00: due sfide in trasferta, l’Inter volerà in Belgio per sfidare l’Union Saint-Gilloise mentre il Napoli sarà di scena in Olanda contro il PSV di Eindhoven. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere la Champions League stasera in tv: orari partite martedì 21 ottobre, canali, streaming

