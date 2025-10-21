Dove vedere la Champions League stasera in tv | orari partite 21 ottobre canali streaming

La prima parte della terza giornata della League Phase della Champions 2025-2026 è pronta ad andare in scena, con un menù ricco di partite che potrebbe regalare tantissime emozioni agli appassionati di calcio, dopo il fine settimana dedicato ai campionati nazionali. Dalle 18.45 in poi si comincia, 9 partite in agenda. Occhi puntati, in particolare sulle gare delle italiane, entrambe alle 21.00: due sfide in trasferta, l’Inter volerà in Belgio per sfidare l’Union Saint-Gilloise mentre il Napoli sarà di scena in Olanda contro il PSV di Eindhoven. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite di martedì 21 ottobre, valevoli terza giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere la Champions League stasera in tv: orari partite 21 ottobre, canali, streaming

Argomenti simili trattati di recente

Dove vedere Bayern-Juve femminile di Champions League? Dazn o Disney, orario - facebook.com Vai su Facebook

?Dove vedere #Roma femminile-Barcellona di Champions League? Dazn o Disney, orario - X Vai su X

Dove vedere la Champions League stasera in tv: orari partite 21 ottobre, canali, streaming - 2026 è pronta ad andare in scena, con un menù ricco di partite che potrebbe ... oasport.it scrive

Union Saint-Gilloise – Inter, stasera torna la Champions League: a che ore e dove vedere in streaming la partita - Ecco a che ore e dove seguirla in tv e in streaming ... Si legge su startupitalia.eu

Villarreal-Juventus, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis) - Si disputa tra poche ore la partita tra il club torinese e la squadra spagnola di Villarreal. Si legge su wired.it