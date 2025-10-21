Dove vedere in tv Sinner-Altmaier ATP Vienna 2025 | orario programma streaming

Jannik Sinner scenderà in campo mercoledì 22 ottobre per sfidare il tedesco Daniel Altmaier nel primo turno dell’ ATP 500 di Vienna 2025. Un debutto sulla carta abbastanza agevole per il campione azzurro, reduce dal trionfo di Riad nel torneo esibizione Six Kings Slam dopo uno swing asiatico piuttosto impegnativo che l’ha visto imporsi a Pechino per poi alzare bandiera bianca causa crampi a Shanghai. Il numero due al mondo comincia adesso proprio sui campi della capitale austriaca l’ultima fase della stagione, che si disputa nelle sue condizioni preferite (veloce indoor) con la possibilità di accorciare le distanze nei confronti di Carlos Alcaraz nella classifica ATP da qui alle Finals di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

