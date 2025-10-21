Dove vedere in tv Scandicci-Milano A1 volley femminile 2025 | orario programma streaming

Mercoledì 22 ottobre (ore 20.30) si giocherà Scandicci-Milano, incontro valido per la tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, sconfiggendo Conegliano al tie-break nel confronto andato in scena a Trieste, il Vero Volley tornerà in campo per fronteggiare la formazione toscana in uno scontro diretto ad altissima quota, un vero e proprio big match tra due pretendenti allo scudetto. La sfida è stata anticipata di un paio di mesi a causa di impegni al Mondiale per Club. Le ragazze di coach Stefano Lavarini avevano rialzato la testa in campionato dopo il ko rimediato contro Chieri, mentre la Savino Del Bene sta attraversando un momento poco brillante: ha perso per 3-0 sul campo di Cuneo e ha avuto la meglio nel derby con Firenze soltanto al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

