Dove vedere in tv Musetti-Tsitsipas oggi | forfait del greco cambia l’avversario

AGGIORNAMENTO ORE 16.30: Stefanos Tsitsipas ha dato forfait nel pomeriggio e verrà sostituito dal lucky loser serbo Hamad Medjedovic come avversario di Musetti nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna. Il primo turno degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, proseguirà domani, martedì 21 ottobre, quando scenderà in campo anche la testa di serie numero 4 del tabellone di singolare, Lorenzo Musetti. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MEDJEDOVIC (NON PRIMA DELLE 17.30) L’azzurro affronterà il greco Stefanos Tstitsipas, nel match che si giocherà sul Center Court e sarà il terzo del programma di giornata, che inizierà alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Tsitsipas oggi: forfait del greco, cambia l’avversario

Argomenti simili trattati di recente

Oggi festeggiamo anche loro: i nostri amici a due o quattro zampe, compagni fedeli di vita e di dolci momenti. Da Pasticceria Gambarato sono sempre i benvenuti e coccolati dal nostro personale: ci fa sempre piacere vedere piccoli musetti curiosi e code sco - facebook.com Vai su Facebook

NON CE LA FA MUSETTI Un dispiacere immenso vederti così, dolorante nonostante la voglia di non mollare mai Ci avevamo creduto tutti, con la speranza di vedere una storica finale italiana contro Sinner. Purtroppo a volte lo sport è crudele Musetti è s - X Vai su X

Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas al Vienna Open 2025: programma, quando gioca e dove vedere la partita · Tennis ATP - Quando gioca, orario, precedenti e dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Si legge su olympics.com

Dove vedere in tv Musetti-Tsitsipas oggi, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Il primo turno degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, proseguirà domani, martedì 21 ottobre, ... oasport.it scrive

Pronostico Tsitsipas-Musetti 21 ottobre 2025 - Analisi, quote, guida tv e scommesse di tennis sull’ATP 500 di Vienna. Segnala betitaliaweb.it