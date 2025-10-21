Il primo turno degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, proseguirà domani, martedì 21 ottobre, quando scenderà in campo anche la testa di serie numero 4 del tabellone di singolare, Lorenzo Musetti. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TSITSIPAS (NON PRIMA DELLE 17.30) L’azzurro affronterà il greco Stefanos Tstitsipas, nel match che si giocherà sul Center Court e sarà il terzo del programma di giornata, che inizierà alle 13.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 17.30. Nei 7 precedenti l’ellenico è avanti 5-2, ma Musetti ha vinto gli ultimi due scontri diretti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Tsitsipas oggi, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming