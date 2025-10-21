Dove vedere in tv Monviso-Conegliano A1 volley femminile 2025 | orario programma streaming
Mercoledì 22 ottobre (ore 20.00) si giocherà Monviso-Conegliano, incontro valido per la tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo la sconfitta rimediata contro Milano nel match che metteva in palio la Supercoppa Italiana, le Campionesse d’Europa torneranno in campo per disputare questo incontro, anticipato di un paio di mesi rispetto alla sua programmazione originaria perché a dicembre le Pantere saranno impegnate con il Mondiale per Club. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, come sempre grandi favorite per la conquista dello scudetto, si trovano al secondo posto in classifica e inseguono la capolista Novara con un distacco di tre punti: vincendo in trasferta opererebbero l’aggancio in vetta a parità di incontri disputata (la corazzata veneta deve recuperare il match contro Milano rinviato a causa della Supercoppa). 🔗 Leggi su Oasport.it
