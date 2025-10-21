Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi | orari partite 21 ottobre programma streaming
Seconda giornata dedicata al primo turno della Superlega di volley con gli ultimi due incontri che vanno a completare il programma. In campo questa sera i campioni d’Italia e i campioni d’Europa in carica in due sfide che nascondono qualche insidia per le protagoniste annunciate della stagione, Perugia e Trento. Sulla costa laziale si alza il sipario su una delle sfide più interessanti della prima giornata di Superlega. La Cisterna Volley attende i campioni d’Italia dell’ Itas Trentino, pronti a inaugurare ufficialmente l’era Marcelo Méndez. I trentini, reduci da un finale di stagione memorabile, ripartono da certezze solide e da un’identità tecnica ormai consolidata. 🔗 Leggi su Oasport.it
