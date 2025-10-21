Dove vedere in tv gli italiani nelle finali di specialità Mondiali ginnastica artistica 2025 | orari esatti programma streaming
Tre italiani si sono qualificati alle finali di specialità ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica e dunque torneranno in pedana nella fase calda della rassegna iridata in corso di svolgimento a Jakarta (Indonesia). Tre azzurri sono infatti riusciti a rientrare tra i migliori otto interpreti in campo internazionale sui rispetti attrezzi e avranno la possibilità di battagliare per le medaglie, ricordiamo che in ogni atto conclusivo si ripartirà da zero e dunque può succedere di tutto. Carlo Macchini si è meritato il pass per la finale alla sbarra con il quarto accredito, Tommaso Brugnami è stato promosso con il quinto punteggio al volteggio, Giulia Perotti ha superato il turno con il settimo riscontro al corpo libero. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Andiamo a vedere quanti e quali italiani non hanno ufficialmente ancora un contratto per la stagione 2026 #CicloMercato - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv gli italiani nelle finali di specialità, Mondiali ginnastica artistica 2025: orari esatti, programma, streaming - Tre italiani si sono qualificati alle finali di specialità ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica e dunque torneranno in pedana nella fase calda della ... Riporta oasport.it
Dove vedere in tv Italia-Turchia finale Mondiali volley femminile: orario e quando si gioca - La finale dei Mondiali di volley femminile che vedrà protagonista l'Italia contro la Turchia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play, Dazn e Vbtv. Secondo corrieredellosport.it
Mondiali di atletica 2025, dove vederli in tv - "I flussi migratori, la valorizzazione delle competenze e la transizione energetica sono tre questioni decisive. Riporta ilfattoquotidiano.it