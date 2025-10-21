Dove vedere in tv gli italiani nelle finali di specialità Mondiali ginnastica artistica 2025 | orari esatti programma streaming

Tre italiani si sono qualificati alle finali di specialità ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica e dunque torneranno in pedana nella fase calda della rassegna iridata in corso di svolgimento a Jakarta (Indonesia). Tre azzurri sono infatti riusciti a rientrare tra i migliori otto interpreti in campo internazionale sui rispetti attrezzi e avranno la possibilità di battagliare per le medaglie, ricordiamo che in ogni atto conclusivo si ripartirà da zero e dunque può succedere di tutto. Carlo Macchini si è meritato il pass per la finale alla sbarra con il quarto accredito, Tommaso Brugnami è stato promosso con il quinto punteggio al volteggio, Giulia Perotti ha superato il turno con il settimo riscontro al corpo libero. 🔗 Leggi su Oasport.it

