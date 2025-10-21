Dove vanno gli uccelli quando piove | come si riparano e come fanno a volare

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando piove la maggior parte degli uccelli cerca rapidamente un riparo, soprattutto quelli più piccoli come passeri, cince e pettirossi. Si riparano tra i rami, all'interno di cavità, ma anche sotto sporgenze naturali e non, come tegole e tettoie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

vanno uccelli piove riparanoDove vanno gli uccelli quando piove: come si riparano e come fanno a volare - Quando piove la maggior parte degli uccelli cerca rapidamente un riparo, soprattutto quelli più piccoli come passeri, cince e pettirossi ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vanno Uccelli Piove Riparano