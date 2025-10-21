Doug Martin muore mentre è sotto la custodia della polizia l'ex stella dell'NFL aveva 36 anni

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 36 anni è morto Doug Martin, ex giocatore dell'NFL che ha legato la sua carriera in particolare ai Tampa Bay. Martin ha perso la vita dopo una colluttazione con la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

