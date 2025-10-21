Double Moisturizing | l'era della doppia idratazione per il viso

Amica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se qualcuno dovesse usare il termine doppia detersione in una frase, sappiamo tutti che si tratta. È la tendenza di skincare coreana che prevede di lavare il viso prima con un detergente oleoso e poi con un detergente delicato. Quella che invece ancora sfugge è la tendenza del Double Moisturizing (tradotto, doppia idratazione), che invece viene dal Giappone, un altro Paese che in materia di skincare non ha nulla da invidiare ai vicini oltremare. Questa tendenza, che dovrebbe diventare un’abitudine per le pelli secche e sensibili, è abbastanza intuitiva. E, oltre a fornire la giusta dose di idratazione e a prevenire la perdita di acqua dall’epidermide – TEWL – è in grado di salvare la barriera cutanea nei mesi più freddi. 🔗 Leggi su Amica.it

double moisturizing l era della doppia idratazione per il viso

© Amica.it - Double Moisturizing: l’era della doppia idratazione per il viso

Leggi anche questi approfondimenti

Double Moisturizing, il trend che migliora la tua pelle - Ma il Double Moisturizing, che si sta diffondendo in questi giorni, e che riguarda la cura della pelle, forse vale la pena di seguirlo. Segnala donnamoderna.com

Cerca Video su questo argomento: Double Moisturizing Era Doppia