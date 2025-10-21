Double Moisturizing | l'era della doppia idratazione per il viso

Se qualcuno dovesse usare il termine doppia detersione in una frase, sappiamo tutti che si tratta. È la tendenza di skincare coreana che prevede di lavare il viso prima con un detergente oleoso e poi con un detergente delicato. Quella che invece ancora sfugge è la tendenza del Double Moisturizing (tradotto, doppia idratazione), che invece viene dal Giappone, un altro Paese che in materia di skincare non ha nulla da invidiare ai vicini oltremare. Questa tendenza, che dovrebbe diventare un’abitudine per le pelli secche e sensibili, è abbastanza intuitiva. E, oltre a fornire la giusta dose di idratazione e a prevenire la perdita di acqua dall’epidermide – TEWL – è in grado di salvare la barriera cutanea nei mesi più freddi. 🔗 Leggi su Amica.it

