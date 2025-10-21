Doppio incidente a Bologna traffico paralizzato tra la Barca e Casalecchio

Bologna, 21 ottobre 2025 – Traffico paralizzato e lunghe code, questa mattina, tra la Barca e Casalecchio di Reno. È stato un martedì mattina all'insegna dell'attesa - e della pazienza - quello che hanno vissuto i bolognesi incolonnati per strada all'orario di punta, a causa di un incidente avvenuto a Casalecchio. Intorno alle 7,30, infatti, sull'asse attrezzato c'è stato un sinistro che ha coinvolto quattro veicoli. Sull'incidente è intervenuta la polizia locale. Poco dopo, si è verificato un altro scontro tra due auto sulla Persicetana, ma non ci sono feriti. Due sinistri che hanno mandato in tilt la viabilità, già molto congestionata.

