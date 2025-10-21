Doppio canale GPS per i posti comuni | quale futuro?

Il doppio canale GPS per le assunzioni docenti resta un tema centrale. Dopo la proroga per il sostegno fino al 2026, l'attenzione si sposta sulla possibilità di estendere questo meccanismo anche ai posti comuni su materia. L'obiettivo è superare il cronico problema del precariato, come richiesto da tempo dai sindacati. Si attende la conclusione della fase PNRR per possibili sblocchi.La speranza per i posti comuniMentre la proroga per le assunzioni da GPS sostegno (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) di prima fascia e tramite "mini call veloce" è stata confermata fino al 2026, cresce l'attesa per un'analoga apertura sui posti comuni. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

