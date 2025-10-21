Dopo un anno di lavori aperto il nuovo accesso al versante nord della Rocca

Conclusi i lavori del primo stralcio per la messa in sicurezza di via San Tommaso. L'intervento da 552mila euro, finanziato con fondi Pnrr, ha risolto dopo oltre dieci anni il grave problema di dissesto idrogeologico che interessava il versante nord-est del colle della Rocca, restituendo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

