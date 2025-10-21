Dopo sei anni di silenzio i Delta V | In fatti ostili per riflettere sull’oggi
Trent’anni di Delta V, una delle formazioni musicali più eclettiche e camaleontiche del panorama musicale italiano, è tornata sulla scena musicale italiana. ‘In fatti ostili’ è il nuovo disco di questo trio milanese i cui punti fermi sono Carlo Bertotti e Flavio Ferri. Al quale si è aggiunta ormai da qualche anno la voce di Martina Albertini. Undici canzoni nelle quali il trio si interroga e si ferma, in un mondo nel quale spesso fermarsi equivale a rischiare di scomparire, a riflettere e interrogarsi. Sul mondo, sulla musica, sulla modernità. Che non è sempre sinonimo di progresso e miglioramento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
