Dopo Sanremo Brunori Sas sbarca alla Festa del Cinema di Roma nel documentario di Giacomo Triglia Mi riconosco come tale ha detto il cantautore

I l cantautore cosentino sbarca a Roma con il documentario “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, dopo aver portato il brano “L’albero delle noci” a Sanremo 2025. l film, diretto da Giacomo Triglia, segue Dario Brunori nella gestazione del suo ultimo album, in cui si confronta con la paternità, le sue paure, la necessità di trovare un nuovo equilibrio interiore e la volontà di ritrovare un senso nella vita e nella musica. Leggi anche › Brunori Sas: «Canto la forza della vita» «Dal documentario emerge l’aspetto collettivo, questo noi che c’è e questa è la cosa che mi piace di più. Anche lui (il regista Giacomo Triglia ndr ) era dentro questo mondo, c’è una sua compartecipazione che rende il documentario un vestito in cui ci si sente comodi». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo Sanremo, Brunori Sas sbarca alla Festa del Cinema di Roma nel documentario di Giacomo Triglia. «Mi riconosco come tale» ha detto il cantautore

Leggi anche questi approfondimenti

Sanremo, la città dei Fiori torna capitale della musica: dopo il Rally, il Premio Tenco accende l’Ariston Dal 23 al 25 ottobre la Rassegna della Canzone d’Autore porterà sul palco Tosca, Daniele Silvestri, Baustelle, Goran Bregovic. Oggi la presentazion - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Conti lascia Sanremo dopo 5 edizioni. Ma per i giovani resta uno “Squid Game”: mesi di sacrifici per pochi minuti di visibilità. Editoriale Massimiliano Longo - X Vai su X

Dal palco di Sanremo al grande schermo: Brunori Sas e il film che celebra la lentezza e la verità - Brunori Sas debutta al cinema con un documentario che celebra i suoi recenti successi e l'ultimo fortunato album di inediti ... Riporta emmepress.com

Brunori Sas alla Festa di Roma: la lentezza che diventa musica - Tra le luci della Festa del Cinema di Roma, un film ci mette davanti alla calma necessaria per creare davvero: “Brunori Sas – Il tempo delle noci”. Come scrive sbircialanotizia.it

Brunori Sas: « A Gaza un orrore che ci ha risvegliati» - Il cantautore cosentino alla Festa del Cinema di Roma presenta "Il tempo delle noci": «Vedere i giovani in piazza è stato il segnale più bello dai tempi degli anni ’90» ... Lo riporta corrieredellacalabria.it