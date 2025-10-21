Dopo New York Cavarei va alla conquista di Parigi con il bar-truck Chicciamo

Nuova tappa internazionale per CavaRei. Con il bar-truck Chicciamo è stata selezionata per rappresentare Forlì e portare il loro modello inclusivo in un evento che unisce gastronomia e valori sociali. L'appuntamento martedì all’Unesco Restaurant di Place?de?Fontenoy?a?Parigi per l’evento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondisci con queste news

Il principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York: dopo gli scandali che l'hanno travolto, il fratello minore di re Carlo ha deciso di abbandonare i titoli nobiliari poiché «le continue accuse nei miei confronti distraggono dall'operato di Sua Maestà e della famigli Vai su Facebook

Dopo New York e Colorado anche il Connecticut mette fuori legge le armi - Tre mesi e mezzo dopo la strage alla Sandy Hook Elementary School, il parlamento del Connecticut annuncia di essersi accordato su quello che parrebbe essere uno dei pacchetti di leggi sul controllo ... Si legge su ilmanifesto.it

Turista italiano fugge dopo due settimane di torture da un appartamento di New York: arrestato un trader di criptovalute. Cosa sappiamo - Un turista italiano è stato rapito e torturato in un appartamento di New York per alcune settimane, prima di riuscire a scappare e denunciare il suo aggressore, che è stato fermato dalla polizia. Segnala leggo.it