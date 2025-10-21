Dopo l' omicidio Giulia Cecchettin a 32 anni Filippo Turetta potrà uscire dal carcere coi permessi premio
Omicidio Giulia Cecchettin, nonostante la condanna all'ergastolo Filippo Turetta potrà uscire dal carcere già a 32 anni: ecco come. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Omicidio Giulia Cecchettin, Turetta libero a 48 anni anche se non farà appello: tra 9 anni potrà uscire dal carcere con i permessi premio - La Procura generale di Venezia non ha ancora deciso se rinunciare all’appello contro la sentenza di primo grado sull’omicidio di Giulia Cecchettin, dopo la ... ilmattino.it scrive
