dopo lo scoop de il tempo scurria e mollicone contro avs

Dopo lo scoop de Il Tempo sulla candidata di Avs in Campania Souzan Fatayer, ecco che Fratelli d'Italia si mobilita e chiede chiarezza. Il deputato Federico Mollicone scrive che “al caso Hannoun, si aggiunge quello di Souzan Fatayer che, come emerso su Il Tempo, sembra aver addirittura, in passato, inneggiato a Hitler contro l'ex Ambasciatore di Israele in Italia e contribuito, in più occasioni, ad alimentare la propaganda di Hamas chiamando i componenti del gruppo terroristico "martiri". Esprimo la mia solidarietà, quindi, al giornalista Paolo Mieli che, pur avendo fatto dichiarazioni non condivisibili e per cui si è scusato, ha subito una campagna diffamatoria gravissima, e a tutte le comunità ebraiche italiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

