Dopo le indiscrezioni di Dagospia la conferma dell' ex ministra a Chi Secondo il settimanale lei frequenterebbe Roberto Vaccarella

21 ott 2025

L a storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è arrivata al capolinea. A confermarlo è stata la stessa ex ministra di Italia Viva, che a Chi ha espresso il proprio dispiacere per la fine della relazione con l’attore e odontoiatra romano. L’indiscrezione, lanciata poche ore prima da Dagospia, ha così trovato conferma ufficiale: dopo cinque anni di fidanzamento e convivenza, la coppia si è separata. Giulio Berruti a “Pechino Express”: «Figli? Io e Maria Elena Boschi ci stiamo provando da un po’» X Leggi anche › Giulio Berruti a “Pechino Express”: «Maria Elena Boschi? Mi ha supportato, ma non sarebbe venuta con me» Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

