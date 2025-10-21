Dopo la malattia di Justin Timberlake Jessica Biel mostra cosa significa amare davvero

Justin Timberlake e Jessica Biel sono una di quelle coppie che sembrano resistere a tutto. La distanza, le tournée, le difficoltà e, stavolta, anche la malattia. Dopo la diagnosi di Lyme che ha colpito il cantante, l’attrice americana ha scelto di restare accanto al marito con una presenza discreta, silenziosa ma piena d’amore. Un amore che non ha bisogno di frasi a effetto o foto perfette, ma che si misura nella costanza, nella cura e nella quotidianità condivisa. Jessica Biel e Justin Timberlake: uniti dopo la malattia. Dopo mesi intensi segnati dal tour mondiale Forget Tomorrow, conclusosi a giugno, Justin Timberlake ha annunciato pubblicamente la sua battaglia contro la malattia di Lyme, un’infezione cronica e debilitante trasmessa dalle zecche. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dopo la malattia di Justin Timberlake, Jessica Biel mostra cosa significa amare davvero

