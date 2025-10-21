Dopo il trionfo di Shangai la medaglia della Lombardia | Andrea è un esempio per i giovani
Il canottaggio lombardo protagonista a Palazzo Pirelli: il mandellese Andrea Panizza è stato premiato oggi nella sede di Regione Lombardia dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani per la medaglia d’oro nel quattro di coppia maschile conquistata ai Mondiali di canottaggio disputati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
