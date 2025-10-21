Dopo il Louvre colpo anche al Museo Denis Diderot | rubato il tesoro di monete d’oro
(Adnkronos) – Non c’è pace per i musei in Francia. Dopo il clamoroso furto al Louvre, un nuovo colpo scuote il patrimonio culturale nazionale: nella notte tra domenica e lunedì scorsi il museo Maison des Lumières Denis Diderot di Langres, in Haute-Marne, è stato preso di mira da ladri professionisti. Il furto, riferisce il quotidiano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il furto nella Galleria Apollo al Museo del Louvre è stato reso possibile dopo la sostituzione delle vetrine nel 2019 - facebook.com Vai su Facebook
Dopo il furto al Louvre, i social si scatenano: meme e video virali sul web - X Vai su X
Furto al Louvre, i ladri sono svaniti nel nulla: il Museo si difende, esplode il caso telecamere. «Ecco come ho ritrovato la corona» - Prosegue senza sosta la ricerca dei responsabili del furto clamoroso avvenuto domenica mattina 19 ottobre 2025 al Louvre, definito da molti come il «colpo del secolo». leggo.it scrive
Il furto al Louvre segue i passi di Lupin, il colpo come quello della serie tv Netflix - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il furto al Louvre segue i passi di Lupin, il colpo come quello della serie tv Netflix ... Si legge su tg24.sky.it
Furto al Louvre, le vetrine cambiate nel 2019 avrebbero "facilitato" il colpo - Il furto nella Galleria Apollo al Museo del Louvre è stato reso possibile dopo la sostituzione delle vetrine nel 2019. Da ilmattino.it