Dopo i 50 anni il segreto di uno sguardo luminoso è la leggerezza | texture fluide colori satinati e tocchi di luce per un effetto naturale e sofisticato

D opo i 50 anni, il trucco occhi non serve a mascherare, ma a esaltare la bellezza autentica dello sguardo. La pelle più sottile e delicata di palpebra e contorno occhi richiede formule leggere, colori morbidi e un’applicazione studiata per riflettere la luce con armonia. Daniel Raja, International Face Designer di Armani Beauty, svela i segreti per un make up occhi sofisticato e luminoso, tra texture fluide, finish satinati e piccoli accorgimenti che fanno la differenza. Siren Eyes: la tendenza trucco occhi per uno sguardo più sensuale X Trucco occhi over 50: c ome cambia la scelta dei colori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

