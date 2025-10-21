Dopo i 50 anni il segreto di uno sguardo luminoso è la leggerezza | texture fluide colori satinati e tocchi di luce per un effetto naturale e sofisticato
D opo i 50 anni, il trucco occhi non serve a mascherare, ma a esaltare la bellezza autentica dello sguardo. La pelle più sottile e delicata di palpebra e contorno occhi richiede formule leggere, colori morbidi e un’applicazione studiata per riflettere la luce con armonia. Daniel Raja, International Face Designer di Armani Beauty, svela i segreti per un make up occhi sofisticato e luminoso, tra texture fluide, finish satinati e piccoli accorgimenti che fanno la differenza. Siren Eyes: la tendenza trucco occhi per uno sguardo più sensuale X Trucco occhi over 50: c ome cambia la scelta dei colori. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Dopo 20 anni arriva la confessione di Francesco Totti, l'ex Capitano della Roma sembra non rinnegare il suo passato - facebook.com Vai su Facebook
Quindi fateci capire: dopo anni di episodi arbitrali contro, di scelte incomprensibili che ci hanno penalizzato e condannato alla mediocrità, ieri il Milan torna finalmente in vetta alla classifica e il tema principale di cui si discute oggi è… il rigore? Episodio sicura - X Vai su X
Dopo 50 anni: "Per Cristina serve giustizia" - A cinquant’anni di distanza, la richiesta di verità e di giustizia non si è affievolita: questo è il senso di un processo come questo". Come scrive ilgiorno.it
50 anni dopo rincontra l'incubo del suo passato - Grazia, oggi settantenne, aveva scritto a Nina raccontando la violenza subita a 14 anni da tre ragazzi e dal padre di uno di loro. Segnala iene.mediaset.it
I segreti per applicare il blush dopo i 50 anni - Da giovani tutto è concesso, ma in età matura la cura nel trucco è cruciale... Scrive amica.it