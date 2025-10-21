Dopo la tregua in Medioriente la svolta per Kiev? L’Europa lavora a un piano per la pace da sottoporre al presidente Usa Donald Trump che non incontrerà Putin nell’immediato futuro. Lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, pochi giorni dopo che Trump aveva proposto un altro vertice con la sua controparte russa. Neppure il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov hanno in programma un incontro. Ucraina, la Ue lavora a un piano in 12 punti congelando il caso Donbass. In mattinata la dichiarazione congiunta dei leader Ue e del presidente Volodimyr Zelensky per “una pace giusta e duratura, meritata dal popolo ucraino”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dopo Gaza, Kiev? La Ue lavora a un piano di pace in 12 punti. Niente incontro Trump-Putin