Dopo 16 anni un italiano torna al volante della Ferrari | Antonio Fuoco in pista al GP del Messico | Darò il massimo
Un italiano torna a guidare una Ferrari durante un fine settimana di Formula 1 dopo 16 anni: come confermato dalla scuderia di Maranello sui social, Antonio Fuoco sostituirà Lewis Hamilton al volante della SF-25 nelle Fp1 del Gran Premio del Messico. Pilota ufficiale del Cavallino nelle competizioni Endurance e vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2024, Fuoco scenderà in pista affiancando Charles. 🔗 Leggi su Feedpress.me
