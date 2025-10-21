Don’t Say a Word | la spiegazione del finale del thriller con Michael Douglas

Uscito nel 2001 e diretto da Gary Fleder, Don’t Say a Word ( Non dire una parola ) è un thriller psicologico che intreccia tensione familiare, trauma e avidità in un racconto che si muove tra la mente e la colpa. Interpretato da Michael Douglas, Brittany Murphy, Sean Bean e Famke Janssen, il film segue la storia del dottor Nathan Conrad, uno psichiatra newyorkese costretto a decifrare la mente di una giovane paziente traumatizzata per salvare la vita della propria figlia rapita. Il finale, tanto teso quanto rivelatore, svela il vero significato del titolo e chiude la storia su un doppio piano: quello della giustizia e quello della redenzione emotiva. 🔗 Leggi su Cinefilos.it