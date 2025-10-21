Donne di scrittura Incontri e dialoghi È cantiere Morante

Cantiere Morante. Incontri e dialoghi dedicati a Elsa Morante. Nuovo spettacolo di Teatro Nucleo. ’Concerto teatrale per Elsa Morante – un caleidoscopio’. Un percorso di incontri, dialoghi e ascolti per attraversare l’opera e l’eredità di una delle voci più originali e radicali della letteratura italiana del Novecento. Con Cantiere Morante, Teatro Nucleo e Michele Pascarella, studioso di teatro, propongono un ciclo di appuntamenti che, tra ottobre e novembre, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra letteratura, teatro, musica e impegno civile, preparando il terreno al debutto del nuovo spettacolo del gruppo ’Concerto teatrale per Elsa Morante – un caleidoscopio’, in scena martedì 25 novembre, ALLE 21, al Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

