Donna muore dopo un intervento in Ginecologia | indagini al Ruggi
Una donna di 69 anni di Nocera Superiore è deceduta dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico nel reparto di Ginecologi dell'ospedale “Ruggi d'Aragona” di Salerno. La paziente era stata ricoverata circa una settimana fa perchè presentava addome globoso in ricanalizzazione di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
+++ Federica Tripoli, tenente di vascello, muore in ospedale dopo uno schianto in moto. "La Marina militare perde oggi una donna di immenso valore". Aveva 32 anni +++ - facebook.com Vai su Facebook
Incidente via Nomentana: donna muore in ospedale dopo essere stata investita dall'autista di un bus https://ift.tt/qnZ2MIe - X Vai su X
Salerno, intervento fatale al Ruggi: muore donna di 69 anni - Si trova sotto sequestro alla camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona la salma della donna di 69 anni morta in seguito a un intervento chirurgico ... Secondo ilmattino.it
Imprenditrice di Isola del Liri muore a Istanbul dopo un intervento estetico - Milena Mancini, 56 anni, è deceduta dopo venti giorni in terapia intensiva in seguito alle complicanze di una liposuzione nella città turca ... Si legge su rainews.it
Imprenditrice muore dopo un intervento estetico a Istanbul - La 50enne Milena Mancini era ricoverata da venti giorni in terapia intensiva: durante la liposuzione avrebbe subito una lesione allo stomaco ... Lo riporta altarimini.it