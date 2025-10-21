donna assiste ad abusi su un bimbo e corre a denunciare arrestato 58enne per violenza sessuale sul nipote

Un uomo di 58 anni, residente a Nardò, in provincia di Lecce, è stato arrestato dalla Polizia, su ordine del giudice per le indagini preliminari per violenza sessuale pluriaggravata su il nipote che ha meno di 10 anni. Le indagini sono partite solo venerdì scorso quando in commissariato si è presentata una donna, che ha raccontato di era stata testimone di una violenza sessuale ai danni di un minorenne. Domenica 12 ottobre, intorno alle 17, all’interno dei giardinetti di un quartiere popolare di Nardò, nelle vicinanze di un albero, l’abuso sul bambino. La donna non ha saputo fornire le generalità del presunto autore ma ha fornito diversi elementi utili per gli agenti della Polizia di Stato: il colore dell’auto e un danno presente nella parte posteriore dell’auto che l’uomo era solito parcheggiare, secondo quanto accertato, nelle vicinanze del luogo dove sarebbe avvenuta la violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

