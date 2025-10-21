Donazione per la Misericordia di Soci Una Fiat Panda a disposizione dell' associazione

La scorsa domenica, in piazza Garibaldi a Soci, è stata ufficialmente consegnata una Fiat Panda (la terza) in favore della Misericordia di Soci grazie a un progetto di Eventi Sociali e alle donazioni generose di molte aziende del Casentino. Grazie a questa iniziativa imprenditoriale la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

