Donald Trump vuole perdonare Puff Daddy | la commutazione della pena in arrivo

Donald Trump starebbe considerando la possibilità di commutare la condanna del rapper e produttore Sean “Diddy” Combs, detto anche Puff Daddy, già nei prossimi giorni. A riferirlo è un alto funzionario della Casa Bianca, come riporta il giornale online TMZ, secondo cui il presidente «sta ancora valutando» la decisione. All’interno dello staff presidenziale non mancano voci contrarie. Alcuni consiglieri avrebbero invitato Trump a non procedere con la commutazione. Tuttavia, la stessa fonte precisa: «Il presidente farà ciò che ritiene opportuno», lasciando intendere che la scelta finale potrebbe arrivare a breve. 🔗 Leggi su Open.online

