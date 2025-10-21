Donald Trump starebbe valutando la possibilità di commutare la pena di Puff Daddy già questa settimana | la rivelazione sganciata da TMZ

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era già nell’aria e gli avvocati di Puff Daddy, già qualche settimana fa lo avevano preannunciato alla CNN. Poi la conferma sganciata da TMZ: “ Secondo un alto funzionario della Casa Bianca, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di commutare la pena di Puff Daddy già questa settimana”. “Secondo la nostra fonte, il Presidente starebbe ‘esitando’ sulla commutazione. – riporta il giornale online – Ci è stato detto che alcuni membri dello staff della Casa Bianca stanno esortando Trump a non commutare la pena. Ma la nostra fonte afferma l’ovvio: ‘ Trump farà ciò che vuole’ e ci è stato detto che potrebbe liberarlo già questa settimana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

donald trump starebbe valutando la possibilit224 di commutare la pena di puff daddy gi224 questa settimana la rivelazione sganciata da tmz

© Ilfattoquotidiano.it - “Donald Trump starebbe valutando la possibilità di commutare la pena di Puff Daddy già questa settimana”: la rivelazione sganciata da TMZ

Scopri altri approfondimenti

Donald Trump potrebbe "salvare" Sean "Diddy" Combs, a breve la decisione - Stando a Tmz il presidente degli Stati Uniti starebbe pensando di commutare la pena inflitta al rapper e a regalargli la libertà ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

donald trump starebbe valutandoDonald Trump vuole perdonare Puff Daddy: la commutazione della pena in arrivo - Il presidente, secondo fonti della Casa Bianca, sarebbe indeciso, ma pronto a un gesto di clemenza L'articolo Donald Trump vuole perdon ... Come scrive msn.com

donald trump starebbe valutandoZelensky sente al telefono Trump per la seconda volta in due giorni, Mosca: “Momento drammatico” - Seconda telefonata in due giorni tra Zelensky e Trump: il leader ucraino ha chiesto un aiuto al presidente Usa per rafforzare la difesa aerea di Kiev e ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Starebbe Valutando