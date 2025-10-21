Donald Trump starebbe valutando la possibilità di commutare la pena di Puff Daddy già questa settimana | la rivelazione sganciata da TMZ

Era già nell’aria e gli avvocati di Puff Daddy, già qualche settimana fa lo avevano preannunciato alla CNN. Poi la conferma sganciata da TMZ: “ Secondo un alto funzionario della Casa Bianca, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di commutare la pena di Puff Daddy già questa settimana”. “Secondo la nostra fonte, il Presidente starebbe ‘esitando’ sulla commutazione. – riporta il giornale online – Ci è stato detto che alcuni membri dello staff della Casa Bianca stanno esortando Trump a non commutare la pena. Ma la nostra fonte afferma l’ovvio: ‘ Trump farà ciò che vuole’ e ci è stato detto che potrebbe liberarlo già questa settimana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Donald Trump starebbe valutando la possibilità di commutare la pena di Puff Daddy già questa settimana”: la rivelazione sganciata da TMZ

