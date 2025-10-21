Donald Trump ha demolito una parte della Casa Bianca – Il video

Tempo di ristrutturazioni alla Casa Bianca: lunedì gli operai edili hanno demolito la facciata dell’ala est, prima fase della costruzione della sala da ballo voluta da Donald Trump, un lavoro che il presidente stima costerà sui 250 milioni di dollari. Trump ha fatto molti lavori di rinnovamento alla Casa Bianca, ma questo è il più grande dal 1951, quando Harry Truman modificò l’ala ovest, quella dedicata agli uffici dei collaboratori di governo. Le misure della sala da ballo. L’ala est è il lato della Casa Bianca storicamente occupato dalla first lady e dai suoi collaboratori. All’inizio del mese scorso, riportano fonti americane, alcuni membri dello staff di Melania Trump hanno iniziato a inscatolare i loro effetti personali e a trasferirsi in altre parti del complesso della Casa Bianca in previsione dei disagi imminenti. 🔗 Leggi su Open.online

