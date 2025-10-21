Donald Trump ha demolito una parte della Casa Bianca – Il video
Tempo di ristrutturazioni alla Casa Bianca: lunedì gli operai edili hanno demolito la facciata dell’ala est, prima fase della costruzione della sala da ballo voluta da Donald Trump, un lavoro che il presidente stima costerà sui 250 milioni di dollari. Trump ha fatto molti lavori di rinnovamento alla Casa Bianca, ma questo è il più grande dal 1951, quando Harry Truman modificò l’ala ovest, quella dedicata agli uffici dei collaboratori di governo. Le misure della sala da ballo. L’ala est è il lato della Casa Bianca storicamente occupato dalla first lady e dai suoi collaboratori. All’inizio del mese scorso, riportano fonti americane, alcuni membri dello staff di Melania Trump hanno iniziato a inscatolare i loro effetti personali e a trasferirsi in altre parti del complesso della Casa Bianca in previsione dei disagi imminenti. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Alla Casa Bianca sono iniziati i lavori voluti da Donald Trump per la costruzione di una nuova sala da ballo da 250 milioni, finanziata con fondi privati. Il progetto procede nonostante manchi ancora l’autorizzazione formale - facebook.com Vai su Facebook
Mentre Donald Trump ripeteva ai cittadini che «i soldi non ci sono», che lo Stato non poteva «continuare a buttare denaro pubblico in spese inutili», che le scuole dovevano arrangiarsi, che la sanità pubblica era un lusso da tagliare e che ogni programma soci - X Vai su X
Donald Trump ha demolito una parte della Casa Bianca – Il video - 300 metri quadri L'articolo Donald Trump ha demolito una parte della Casa Bianca – Il video proviene da Open. Da msn.com
Trump fa demolire un’ala della Casa Bianca per realizzare una enorme sala da ballo - L'intervento è descritto come il più grande rinnovamento strutturale dell'edificio da quando, nel 1951, il Presidente Harry S. Riporta ilsecoloxix.it
Trump ha iniziato a demolire la Casa Bianca per costruire una mega sala da ballo (dorata) - Una porzione della Casa Bianca — l’ala est — è stata interessata da interventi di demolizione, nell’ambito del progetto di un gigantesca sala da ballo promosso dall’Donald Trump. Segnala msn.com