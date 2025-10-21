Don Rudy resta in Italia | Mi sono affezionato

Don Rudy Viscarra, originario della diocesi di Coroico, in Bolivia, è stato incardinato alla diocesi di Forlì-Bertinoro, dove continuerà così a svolgere il suo servizio pastorale come collaboratore nell’unità pastorale di Rocca San Casciano e Dovadola guidata da don Giovanni Amati. Don Rudy è nato il 22 dicembre 1976, ha fatto l’ingresso in seminario nel 1996 ed è stato ordinato sacerdote il 14 maggio 2006 nella cattedrale di Coroico. È stato cappellano, poi parroco nella sua diocesi, e nel 2010 è stato inviato a Roma dal suo vescovo per proseguire gli studi, conseguendo così la licenza in Diritto canonico alla Pontificia Università Salesiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

