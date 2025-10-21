Don Pero chi è è il fidanzato di Alessia Lanza

La prima relazione importante di Alessia Lanza è con un ragazzo di origini albanesi di nome Kris. Il giovane appare spesso nei contenuti pubblicati dall’influencer fino alla rottura avvenuta nel 2020 dopo ben 3 anni trascorsi insieme. Dopo il suo ingresso nella Defhouse i fan ipotizzano una storia tra lei e il collega Marco Bonetti, anch’egli content creator, nessuno dei due ha però confermato la veridicità del pettegolezzo. In seguito Alessia Lanza frequenta brevemente il rapper Tedua per poi essere fotografata nell’ottobre del 2023 in compagnia di un altro artista musicale, il cantante Don Pero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

