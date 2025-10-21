Don Milani e Vito Fabiani anche un atto di Consiglio per restituire l' autonomia ai due istituti

Non solo la delibera di giunta, ci sarà anche un ordine del giorno di Consiglio comunale. Maggioranza e opposizione hanno concordato su un documento anche della massima assise comunale, per dire che la Vito Fabiano e la Don Milani devono tornare a essere separate.La commissione Istruzione del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

IC Sala S. Maria Milani - Preti - facebook.com Vai su Facebook

Don Milani e Vito Fabiani, anche un atto di Consiglio per restituire loro l'autonomia - Maggioranza e opposizione hanno concordato su un documento anche della massima assise comunale, per dire che ... Da latinatoday.it

Scuola, si torna indietro: Don Milani e Vito Fabiano vanno separate - Tornare indietro sulle precedenti scelte e ripristinare le autonomie scolastiche degli Istituti Comprensivi Fabiano e Don Milani, i due istituti accorpati, tra le polemiche, a seguito del Piano region ... Come scrive latinaoggi.eu

Accorpamento tra Don Milani e Vito Fabiano, critiche al Comune: “Non tutela le scuole” - Non si spegne la polemica intorno al piano di dimensionamento scolastico varato dalla Regione Lazio con la delibera approvata il 23 dicembre scorso dalla giunta Rocca. Lo riporta latinatoday.it