Domenica si corre la Maratonina Grandi atleti ad Arezzo cambia il traffico in città

Arezzonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre torna l’appuntamento con la Maratonina Città di Arezzo, giunta alla 26esima edizione, o “mezza maratona” visto che si corre sui 21,097 chilometri. L’evento, organizzato dall’Unione Polisportiva Policiano in collaborazione e con il patrocinio e il contributo di Comune di Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

