Domani la sfida al Bernabeu poi Lazio e Udinese | Spalletti e Palladino alla finestra Juve Tudor si gioca già tutto | brivido Real

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 settembre, giorno del successo contro l’Inter, sembra ormai lontanissimo. Le sei partite successive senza vittorie fra A e Champions, con lo smacco destabilizzante della lezione presa dal Como, pesano come un macigno sulle ambizioni della Juve di Tudor. La Signora deve cercare di ritrovarsi, e molto in fretta. Domani sera c’è l’esame Real Madrid al Bernabeu: quello che farebbe tremare chunque, figurarsi una squadra ancora senza una vera identità. Il tecnico croato deve ora pigiare sul tasto della concretezza e del carattere. Pena sprofondare davvero, mentre i numeri dicono che l’avvio di campionato era stato migliore con Motta – un punto in più dopo 7 giornate – rispetto alla stagione in corso, e con un rendimento tra attacco e difesa ben diverso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

