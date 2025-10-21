Domani forse… la personale di Davide Pegoraro da AD Dal Pozzo Galleria d’Arte

“Domani, forse.” è il titolo della mostra personale di Davide Pegoraro, in programma a Padova, presso AD Dal Pozzo Galleria d’Arte, dal 24 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. L’esposizione verrà inaugurata venerdì 24 ottobre. Per i giornalisti è in programma alle 11 la press preview insieme. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

“Domani, forse…”: a Padova la personale di Davide Pegoraro alla AD Dal Pozzo Galleria d’Arte - ” di Davide Pegoraro: un percorso pittorico tra natura, orizzonte e ricerca interiore. Lo riporta nordest24.it

