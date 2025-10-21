Dolore al ginocchio ed esami | la Salernitana è in ansia per Inglese
La prova del 9 comincia oggi al centro polidiagnostico Check Up. Il centravanti della Salernitana, Roberto Inglese, si sottoporrà ad esami per verificare l'entità del fastidio-dolore al ginocchio. Ha richiamato l'attenzione dello staff sanitario nel tragitto di ritorno a Salerno, l'articolazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
