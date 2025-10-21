Docenti neoimmessi in ruolo 2025 | nomina tutor bilancio di competenze patto per lo sviluppo professionale Primi adempimenti
I docenti tenuti all'anno di prova e formazione nell'anno scolastico 202526, sono già al lavoro per i primi adempimenti, in attesa dell'annuale nota del Ministero dell'istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
